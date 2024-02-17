El propósito de nuestra Fundación es fomentar el establecimiento de programas comunitarios que promuevan el desarrollo integral y el apoyo a las necesidades de niños, y jóvenes con necesidades especiales y sus familias vulnerables en Cuba en apoyo a los ministerios pastorales de servicio de la Iglesia Católica en Cuba bajo la guía de Nuestra Señora de La Caridad.