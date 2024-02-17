Ayudanos a poder ayudar a esos mas necesitados.
Ayudanos a poder ayudar a esos mas necesitados.
El propósito de nuestra Fundación es fomentar el establecimiento de programas comunitarios que promuevan el desarrollo integral y el apoyo a las necesidades de niños, y jóvenes con necesidades especiales y sus familias vulnerables en Cuba en apoyo a los ministerios pastorales de servicio de la Iglesia Católica en Cuba bajo la guía de Nuestra Señora de La Caridad.
1/7
Copyright © 2024 La Caridad nos une - All Rights Reserved.
We use cookies to analyze website traffic and optimize your website experience. By accepting our use of cookies, your data will be aggregated with all other user data.